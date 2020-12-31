Российские военные музыканты в Таджикистане поздравили детей с Новым годом

Российские военные музыканты 201-й российской базы в Таджикистане поздравили детей военнослужащих РФ в детских садах и школах с наступающим 2021 годом, исполнив песни из отечественных мультфильмов и кино. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг, 31 декабря.

Поздравления осуществили в дошкольных учреждениях городов Душанбе и Бохтар во время прогулок детей. Военнослужащие из РФ исполнили для ребят мелодии из таких песен, как «Песня зайца и волка на карнавале», «В лесу родилась елочка», «Песенка Чебурашки», «Песенка крокодила Гены» и др.

Всего российские военные музыканты поздравили более 1 тыс. детей в двух школах и двух детских садах, расположенных на территории Таджикистана, рассказал заместитель командира батальона по военной политической работе майор Руслан Беседин.

Ранее 31 декабря министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с наступающим Новым годом. Глава Минобороны обратил внимание на то, что пандемия «круто изменила привычный уклад жизни», но в результате борьба с ней лишь больше сплотила людей.