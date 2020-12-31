Трамп заявил о несоответствии выборов в США даже стандартам стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в ноябре всеобщие выборы по своему уровню не соответствовали даже голосованию в странах третьего мира. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter в среду, 30 декабря.

По информации действующего американского лидера, в США было значительно больше голосов, чем голосующих людей. Он добавил, что «с этой клоунадой нельзя мириться».

«Эти выборы были сфальсифицированными, они не соответствуют даже [стандартам] стран третьего мира!» — написал Трамп.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.

Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.