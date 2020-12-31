На Украине обнаружили пять мутаций коронавируса

На Украине циркулируют пять штаммов коронавирусной инфекции и все они входят в глобальную генетическую линию В родом из Китая. Британской мутации COVID-19 в стране не обнаружено. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в украинском минздраве.

Геном коронавируса ученые из Великобритании, куда были отправлены образцы из девяти регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей, расшифровали в апреле, после чего появилась возможность отследить мутации. Были обнаружены пять вариантов COVID-19 (В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2).

В1 — относится к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы, и происходят из Италии. Вирусы В1.1 отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC), В1.1.1 зафиксирована одновременно на территории стран ЕС и Великобритании, В1.5 — эта группа довольно многочисленная и зафиксирована на территории Европы и происходит из Испании, группа В2 циркулирует в более 57 странах мира на 6 континентах.

Ранее в среду министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что киевские власти рассчитывают получить первую партию китайской вакцины от коронавирусной инфекции уже в феврале. О заключении контракта с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку препарата в Украину стало известно ранее в этот же день.

18 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от COVID-19, кроме российских. Премьер-министр добавил, что в марте 2021 года ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках международной инициативы COVAX. Программа первоочередной вакцинации предусматривает охват половины населения страны — это почти 21 млн человек.

По последним данным портала Wordometer, на Украине зафиксировано более 1 млн случаев заражения COVID-19, умерли 18,3 тыс. пациентов, выздоровели около 698 тыс. человек.