Роллердром и ледовая арена появятся в подмосковном Солнечногорске

Новое общественное пространство с роллердромом, ледовой ареной и прогулочной зоной вдоль реки Сходня появится в Солнечногорске Московской области. Там планируется установить детские и спортивные площадки.

Глава округа Владимир Слепцов распорядился помочь инвестору размежевать землю и подготовить все необходимые документы, передает портал «Подмосковье сегодня».

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей. Особенно приятно, когда бизнес социально ориентирован и создает новые общественные пространства», – сказал он.