Два дома для переселенцев из ветхого жилья достроили в Якутии

В Якутии сдали в эксплуатацию сразу два жилых дома в городе Томмоте и поселке Алексеевск. Здания построены в рамках федеральной целевой программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В среду, 30 декабря, состоялась торжественная церемония вручения ключей новоселам, которые много лет ждали этого события. Новое жилье обрели 72 семьи, передает ИА SakhaNews.

В планах на 2021 год строительство еще 11 домов в Алданском районе – в городах Алдан, Томмот и в поселке Якокит.