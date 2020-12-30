В Чечне ответили на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

Родственников двух преступников, которые были ликвидированы в ходе нападения на сотрудников полиции в Грозном, пригласил на встречу спикер парламента Чечни Магомед Даудов в среду, 30 декабря. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В обращении он пообещал родственникам двух убитых уроженцев Ингушетии предоставить необходимые доказательства, в том числе видео, их причастности к террористам.

28 декабря сообщалось, что двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, нападавшие уничтожены. Злоумышленниками оказались два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн. В 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен. По его словам, преступников устранили ответным огнем.

В тот же день стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения