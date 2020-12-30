Захарова назвала самое красивое для себя место на земле

Самым красивым местом в мире считает Москву официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала в среду, 30 декабря, в эфире программы на YouTube-канале RTVI.

«Ночная Москва, обожаю… И гуляю, и езжу, и сама, и не сама, и в компаниях. Просто очень люблю ночную Москву», — отметила она, отвечая на вопрос ведущей, какое место на земле она любит больше всего.

Захарова также пожелала себе в наступающем году «исполнения желаний, которые пошли бы мне на пользу».

Ранее Захарова рассказала, какой подарок она сделала себе на день рождение.