Более 563 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80,77 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 563 тыс. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

Отмечается, что число летальных исходов выросло за сутки более чем на 11,7 тыс., превысив 1,78 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на регион Европы (251 900), на втором месте — Северная и Южная Америка (236 660), на третьем — Юго-Восточная Азия (31 467).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 19 147 627. Далее следуют Индия (10 244 852), Бразилия (7 504 833), Россия (3 131 550), Франция (2 530 400), Великобритания (2 382 869), Италия (2 067 487), Испания (1 893 502), Германия (1 687 185), Колумбия (1 603 807), Аргентина (1 590 513) и Мексика (1 389 430).

Ранее в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавирусной инфекции, еще 45 109 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли по другим причинам.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране всё еще остается напряженной.