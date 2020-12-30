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Льготы отменили на некоторых маршрутах транспорта в Рязани

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В Рязани изменился список маршрутов общественного транспорта, на которых действуют льготы. О них рассказали в администрации города.

Льготные проездные будут действовать с 1 января на следующих маршрутах: 30М3, 34М3, 42М2, 46М2, 47М2, 49М2, 50М2, 50аМ2, 53М2, 58М2, 65М2, 68М2, 71бМ2, 75М2, 77М2, 77аМ2, 77бМ2, 85М2, 85аМ2, 95М2, 98М2, 99М2, 99бМ2. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

При этом на нескольких маршрутах льготы отменяют. По сообщению мэрии Рязани, это маршруты № 71М2, 68аМ2. Там нельзя будет расплачиваться картами УмКА «Льготная», «Студенческая», «Школьная».

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