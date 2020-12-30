Машина каршеринга протаранила ограждение в Лефортовском тоннеле в Москве

В Москве автомобиль каршеринга протаранил ограждение возле Лефортовского тоннеля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 30 декабря.

В распоряжении телеканала оказалось видео с места ДТП. На кадрах видно машину Skoda с наклейкой «Яндекс.Драйв». Автомобилю разнесло переднюю часть.

По некоторым данным, водитель мог быть пьян. Информации о причинах аварии и пострадавших не поступало.

Ранее в среду авария с участием двух грузовых автомашин и легковушки произошла на МКАД. РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев отмечал, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнял, что в одной из машин оказался заблокирован человек. Пострадавший погиб от полученных повреждений.

По словам собеседника агентства, в результате на МКАД оказались перекрыты три полосы движения.