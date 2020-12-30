Один человек погиб и один пострадал в ДТП на МКАДе

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на МКАДе в Москве.

Авария произошла на внешней стороне 107-го км МКАД, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что одна из столкнувшихся машин является эвакуатором с автомобилем на борту.

Причины происшествия устанавливаются. В результате аварии образовалась небольшая пробка.

Ранее 30 декабря дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легковой машины произошло на МКАД.