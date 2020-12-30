Одобрено софинансирование строительства развязки ЗСД в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашения о софинансировании проекта строительства развязки Западного скоростного диаметра с Широтной магистралью скоростного движения.

Как рассказали в Смольном, общий объём бюджетных ассигнований составляет в этом году 1,1 млрд рублей, передает телеканал «78». В соглашении о предоставлении бюджетных инвестиций содержится требование о направлении средств, полученных от продажи акций, исключительно на реализацию проекта «Подключение ЗСД к Широтной магистрали».

Ранее в Санкт-Петербурге подвели итоги ремонта Северного проспекта. Работы проводились методом объемно-функционального проектирования. Состав смеси асфальта подбирался с учетом индивидуальных особенностей дороги. Это должно увеличить срок эксплуатации покрытия на четыре года. Сейчас в среднем он составляет семь лет.