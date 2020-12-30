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Захарова рассказала о подарке себе на день рождения

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду 30 декабря, в эфире программы на YouTube-канале RTVI рассказала о том, что она подарила себе на день рождения (24 декабря).

Захарова коллекционирует кукольные домики, и обстановку для одного из них она и выбрала в качестве подарка.

«Каслинское литье (народный промысел, изделия из чугуна, производящиеся на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли, Челябинская область.— Ред.). Я попросила на заводе в Касли сделать миниатюрные подсвечники, миниатюрные скамеечки и даже миниатюрные фонарики», — поделилась она.

Дипломат отметила, что интерьер домика доделают после праздников.

В ноябре 2019 года Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в МИД РФ есть ассоциация дипломатов «Отдушина», в которой состоят любители поэзии. Стихи пишут она, Лавров и другие сотрудники министерства.

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