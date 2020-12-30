Захарова назвала русофобию в США одним из факторов внутриполитической борьбы

Русофобия в США является одним из ключевых факторов внутриполитической борьбы, и СМИ играют в этом большую роль. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI в среду, 3 декабря.

«Во-первых, это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний, — все, что связано с Россией», — сказала Захарова.

Во-вторых, по ее словам, американские средства массовой информации играют в нагнетании антироссийских настроений «не то что определенную, а одну из главных ролей».

«Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их», — добавила она.

Дипломат отметила, что для американского обывателя было непонятно, почему Россия является угрозой. Поскольку понять это невозможно, американские СМИ «придумывают всякие истории», считает она.

«Именно поэтому тема химического оружия получила свое место в этой информационной кампании», — сказала официальный представитель МИДа, напомнив историю с инцидентом в Солсбери, когда британские власти обвинили Москву в нападении с использованием химического оружия. Захарова заключила, что это является полным «абсурдом».

В середине декабря газета The Washington Post писала, что группа хакеров, в том числе российских, поддерживаемая правительством иностранного государства, атаковала американские госучреждения.

В Кремле не раз заявляли, что Россия не причастна к этим атакам. Представитель Кремля призвал прекратить голословные обвинения в адрес Москвы.

По мнению Дональда Трампа, СМИ преувеличили масштаб и опасность этой кибератаки, а за инцидентом может стоять Китай.