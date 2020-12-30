В Петербурге задержали фальшивых спецназовцев

В Петербурге полиция задержала лже-спецназовцев, которые устраивали розыгрыши с силовыми захватами. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный МВД.

По информации агентства, Росгвардия запросила у ГУ МВД правовую оценку деятельности фирмы, устраивающей специфические розыгрыши. Так актеры в форме правоохранителей с опознавательными надписями и шевронами организовывали клиентам «спецоперации», используя в качестве экипировки штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные пистолеты Стечкина.

Полицейские провели задержание на территории АЗС на проспекте Шаумяна. Микроавтобус с ряжеными «спецназовцами» был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии.

В итоге спецоперации задержаны двое актеров, их доставили в отдел, где они дадут показания.

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