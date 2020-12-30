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Мишустин назначил Олега Пака замглавы Минцифры
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Мишустин назначил Олега Пака замглавы Минцифры

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Отмечается, что Пак был также освобожден от занимаемой должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее должность статс-секретаря занимала Людмила Бокова, которую от должности освободили в сентябре 2020 года.

В этот же день Мишустин назначил Владимира Белановского заместителем главы Минцифры.

На сайте Федеральной службы охраны России Белановский значится как руководитель Службы специальной связи и информации, а также замдиректора ФСО.

Он стал девятым заместителем главы министерства Максута Шадаева.

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