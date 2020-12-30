ФМБА получило разрешение на клинические испытания лекарства от COVID-19

Минздрав России выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19. Сейчас проводится набор добровольцев. Об этом сообщается на сайте агентства в среду, 30 декабря.

Отмечается, что препарат от коронавирусной инфекции был разработан учеными Института иммунологии ФМБА по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой в рамках госзадания России.

Согласно нему, Минздрав провел экспертизу доклинических исследований препарата. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований.

В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России.

О планах агентства начать клинические испытания своего препарата-антидота против COVID-19 стало известно накануне. Также в ФМБА разработали препарат для профилактики или угнетения цитокиновой реакции при самых сложных формах коронавирусной инфекции.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Вакцину назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».