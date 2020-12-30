Трактор провалился в Патриарший пруд в Москве
Трактор провалился в Патриарший пруд в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Москва24».
Видео телеканалу прислали очевидцы происшествия. На данный момент неизвестно, как именно трактор оказался в пруду.
Предположительно, он мог скатиться по обледенелой дороге во время уборки территории. Также сообщается, что водитель не пострадал.
28 декабря сообщалось, что в Ставрополе под лед Комсомольского пруда провалилась группа подростков, ребят спасли очевидцы. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.