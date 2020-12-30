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Трактор провалился в Патриарший пруд в Москве

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Трактор провалился в Патриарший пруд в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал «Москва24».

Видео телеканалу прислали очевидцы происшествия. На данный момент неизвестно, как именно трактор оказался в пруду.

Предположительно, он мог скатиться по обледенелой дороге во время уборки территории. Также сообщается, что водитель не пострадал.

28 декабря сообщалось, что в Ставрополе под лед Комсомольского пруда провалилась группа подростков, ребят спасли очевидцы. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

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