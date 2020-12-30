В ООН осудили нападение на аденский аэропорт в Йемене

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок осудил удар по аэропорту Адена, в результате которого в числе прочих погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК), в среду, 30 декабря.

В своем заявлении Лоукок подчеркнул, что глубоко опечален сегодняшним нападением в аэропорту Адена, а также убийством МККК и ранением еще трех человек. Он также осудил данный акт и все нападения на сотрудников гуманитарных организаций, пишет «РИА Новости».

Взрыв в аэропорту Адена произошел в момент прибытия нового правительства. По последним данным, погибли 22 человека, ранены более 50 человек. Среди погибших один сотрудник Международного комитета Красного Креста.

Военный источник позднее сообщил, что причиной взрывов в аэропорту в Йемене стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов.

Также в среду взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где находятся члены нового правительства Йемена.

После обоих взрывов премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид заявил, что направленные против нового правительства теракты не повлияют на его решимость продолжить свою работу и противостоять терроризму.

В МИД России отреагировали на случившееся в Йемене. В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва осуждает взрывы в аэропорту Адена, и отметили необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.

Новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами. В декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новый состав из 24 министров.

Соглашение центрального правительства Йемена и сепаратистов из переходного совета по урегулированию конфликта между ними было принято по инициативе Саудовской Аравии. По его условиям, в состав нового правительства вошли пять представителей переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга страны.

Правительство Йемена сделало административный центр провинции Аден временной столицей, после того как повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) захватили власть в столице Сана и изгнали оттуда президента Абд Раббо Мансура Хади. Однако в августе прошлого года сепаратисты из переходного совета Южного Йемена захватили правительственные учреждения и военные базы в Адене и заставили сторонников центрального правительства передать им власть, позднее объявив об установлении в южных провинциях самоуправления.