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Эксперт назвал лучшее время для поздравлений с Новым годом по сотовой связи

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Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн журналистам «Радио 1» в среду, 30 декабря, назвал самое удачное время для новогодних поздравлений по сотовой связи.

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По его словам, с Новым годом по телефону лучше поздравлять адресатов за пару часов до самого праздника или спустя полчаса после боя курантов.

Как отметил Букштейн, несмотря на то что сотовые операторы развили свои сети передачи данных, лучше не создавать пиковые нагрузки в первые минуты Нового года, пишет НСН.

Также специалист призвал привыкших поздравлять родных и близких во время боя курантов дать людям спокойно выпить шампанское и загадать желание. Он напомнил, что число вызовов в сети падает с началом новогодних концертов и именно тогда можно спокойно дозвониться.

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