Эксперт назвал лучшее время для поздравлений с Новым годом по сотовой связи

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн журналистам «Радио 1» в среду, 30 декабря, назвал самое удачное время для новогодних поздравлений по сотовой связи.

По его словам, с Новым годом по телефону лучше поздравлять адресатов за пару часов до самого праздника или спустя полчаса после боя курантов.

Как отметил Букштейн, несмотря на то что сотовые операторы развили свои сети передачи данных, лучше не создавать пиковые нагрузки в первые минуты Нового года, пишет НСН.

Также специалист призвал привыкших поздравлять родных и близких во время боя курантов дать людям спокойно выпить шампанское и загадать желание. Он напомнил, что число вызовов в сети падает с началом новогодних концертов и именно тогда можно спокойно дозвониться.

Ранее 30 декабря эксперты сравнили праздничный стол россиян в 2020 и 2019 годах. Согласно результатам исследования Тинькофф, сезонные предновогодние покупки россиян в супермаркетах и магазинах оказались более праздничными и разнообразными, чем в 2019 году, хотя потребительская активность в России снизилась. В числе наиболее востребованных предновогодних покупок оказались тарталетки, икра, вино, мандарины, конфеты, ананасы, шампанское, куриные грудки, маслины и виски.