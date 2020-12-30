Ледовая горка для детей с ОВЗ впервые появится в Ижевске

На Центральной площади Ижевска будет установлена первая ледовая горка для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом просили родители особенных детей и общественники.

Конструкция горки позволит детям кататься с комфортом. С 3 по 7 января возле нее будут работать волонтеры.

На площади заканчивается строительство ледового городка «7 чудес света». Рядом с ним будут горки, лабиринт и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, передает ИА «Сусанин». Из-за пандемии коронавируса в Ижевске отменили все масштабные новогодние мероприятия.