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Ледовая горка для детей с ОВЗ впервые появится в Ижевске

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На Центральной площади Ижевска будет установлена первая ледовая горка для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом просили родители особенных детей и общественники.

Конструкция горки позволит детям кататься с комфортом. С 3 по 7 января возле нее будут работать волонтеры.

На площади заканчивается строительство ледового городка «7 чудес света». Рядом с ним будут горки, лабиринт и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, передает ИА «Сусанин». Из-за пандемии коронавируса в Ижевске отменили все масштабные новогодние мероприятия.

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