Сервисная бригада российской лыжной сборной попала в ДТП в Швейцарии

Члены сервисной бригады лыжной сборной России попали в аварию на границе Швейцарии и Италии, никто не пострадал. Об этом в среду, 30 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на старшего тренера российской сборной Юрия Бородавко.

По его словам, сами спортсмены в автомобиле в момент ДТП не находились.

«Никто не пострадал в ДТП. Всё нормально и хорошо. Всё закончилось удачно для сервисеров, они ехали на «Тур де Ски», на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе», — отметил Бородавко.

Он уточнил, что на место аварии приехали пожарные и «скорая», что является стандартным алгоритмом действий для экстренных служб Швейцарии. Все участники происшествия прошли медицинское обследование.

В конце сентября вратарь хоккейной команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в ДТП в Алтайском крае. Иномарка Land Rover 25-летнего игрока барнаульской команды врезалась в столб. От полученных травм спортсмен погиб на месте.