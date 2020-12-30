Мишустин назначил Владимира Белановского замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Белановского заместителем главы Минцифры. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«Назначить Белановского Владимира Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — отмечается в указе, подписанном главой кабмина 29 декабря.

На сайте Федеральной службы охраны России Белановский значится как руководитель Службы специальной связи и информации, а также замдиректора ФСО.

Он стал девятым заместителем главы министерства Максута Шадаева.

Весной было подписано постановление о сокращении числа заместителей в Минцифры с девяти до восьми, отмечает «Интерфакс». Летом правительство вновь вернуло главе ведомства возможность иметь девять замов. До сих пор пост девятого заместителя был вакантен.

В начале февраля правительство вернуло Олегу Паку пост статс-секретаря — заместителя главы Минцифры, который он занимал с 2013 года. В январе этого года он был повышен до первого замглавы ведомства.