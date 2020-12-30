Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на МКАД

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легковой машины произошло в среду на МКАД. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Ранее в среду сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД).

21 декабря сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП на пересечении Ярославского шоссе и МКАД. Из-за аварии оказались перекрыты для движения первая, вторая и пятая полосы дороги.