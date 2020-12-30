В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 73 пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщил столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду, 30 декабря.

Всего число летальных случаев в столице увеличилось до 11 209. Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония, а также получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее 30 декабря сообщалось, что за последние 24 часа в России выявлено 26 513 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (5105), Санкт-Петербурге (3764), Подмосковье (1608).

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 3 131 550 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 56 426 летальных исходов, выздоровели 2 525 418 человек.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

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