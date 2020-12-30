Три новые школы открыли в Тюменской области перед Новым годом

В канун Нового года в Тюменской области открыли три новые школы. Их строительство анонсировал губернатор Александр Моор.

В селе Касьяново Вагайского района начала работу малокомплектная школа с дошкольным отделением. Площадь учреждения составляет около 600 кв. м. В школе есть буфет с обеденным залом на 20 посадочных мест, физкультурный зал, также в здании имеется фельдшерско-акушерский пункт. Здание было построено в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ, пишет Megatyumen.ru.

В селе Горнослинкино в Уватском районе ввели в эксплуатацию школу площадью более 3 тыс. кв. м. Здание рассчитано на семь учебных кабинетов, два начальных класса, а также дошкольное отделение. Еще одну школу строят в селе Уват.

В микрорайоне Молодежный в Тюменском районе открыли школу, которая аналогична учреждению в микрорайоне Казарово. Общая площадь здания превышает 8 тыс. кв.м. В здании имеются учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников.