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Путин подписал закон об обязательной предзащите диссертации для аспирантов

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, кототрый предусматривает обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре. Документ размещен на официальном портале правовой информации в среду, 30 декабря.

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Указанные поправки будут внесены в закон «Об образовании». Аспиранты смогут получить аттестацию только при условии прохождения предзащиты. Научное сопровождение специалисты будет организовано до защиты.

Согласно закону, в вузах будет применяться новая модель реализации программ подготовки кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры) предложили отменить, добавив, что они начнут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, утвержденных Министерством образования и науки.

Также закон предусматривает, что МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, вузы из категории «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет» и ряд других категорий смогут создавать и утверждать требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. При этом им необходимо соответствовать федеральным стандартам.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время результатом обучения в аспирантуре является обязательная итоговая аттестация в виде научного доклада и необязательная — в виде защиты диссертации на соискание кандидатской степени. Таким образом, программы учебных заведений больше направлены на освоение материала, а не на научную деятельность.

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