Дарить и защищать: как поздравляют граждан зарубежные полицейские

Российские полицейские ежегодно поздравляют детей из подшефных детдомов и интернатов с новогодними праздниками — организовывают походы в цирк, на елки, привозят игрушки. Да и взрослые россияне в эти дни могут смело рассчитывать на поздравления и, возможно, чуть более снисходительное отношение (если, конечно, речь не идет о нарушении закона). Не отстают от них и коллеги из-за рубежа. «Известия» собрали самые заметные благотворительные акции, флешмобы и просто веселые рождественские истории с участием сотрудников правоохранительных органов разных стран.

Рассеянный Пер-Ноэль

Забавный случай произошел во французском городе Саргемине. На скамейке возле торгового центра кто-то оставил оставил три подозрительных коробки. Бдительный охранник вызвал полицию, опасаясь теракта. Но оказалось, что там игрушки — их обронил рассеянный Пер-Ноэль (как во Франции зовут Деда Мороза). У каждой из посылок был указан адресат — Итан, Майя и Тино. Полиция разместила в местной прессе объявление о том, что получатели подарков могут забрать их в комиссариате Саргемина — нужно будет только предъявить чек или сказать, что внутри.

Ретрокар вместо саней с оленями

У полицейских с острова Таити (Французская Полинезия) есть специальная организация для добрых дел — «Социальная полиция 2000». Даже в сложном 2020 году общественники решили не отменять свою акцию «День Пер-Ноэля». В ее рамках до 400 детей от 5 до 9 лет из бедных семей обычно получали подарки в мэрии города Папеэте, для них устраивали кинопросмотр и большой обед. На этот раз полицейские волонтеры сами обошли детвору с подарками, соблюдая меры безопасности. На это десяти добровольцам потребовалось три дня.

Фото: newsbreak.com

Техасские копы из Гранд-Прейри придумали объезжать подшефные семьи не просто на патрульных машинах, а на винтажных авто со старинными мигалками. Полицейские столкнулись с одной проблемой — детей сложно было отогнать от красивых седанов. Стоит отметить, что средства на подарки детям из бедных и неблагополучных семей собирает специальная организация, связанная с местной полицией Grand Prairie Santa Cop: в фонд перечисляют средства местные предприниматели.

Два сотрудника полиции штата Делавэр решили организовать сбор в соцсетях под названием «Спасем Рождество» в пользу двух малышей 4 и 5 лет из малообеспеченной семьи. На призыв о помощи откликнулось много неравнодушных людей — детям подарили несколько мешков с игрушками, товарами первой необходимости и продуктами. Но главными новогодними подарками стали разноцветные велосипеды.

Домой за стол вместо изолятора

В мексиканском городе Тихуана муниципалитет и подразделение полиции по борьбе с домашним насилием отпустили из-под ареста 37 мужчин и 4 женщин по случаю Рождества. Эта ежегодная традиция освобождения от административного наказания направлена на воссоединение семей. Ведь новогодние праздники — это чудесный повод весело и с пользой провести время с детьми и родственниками, считают в местной администрации. Одновременно с «помилованием» нарушителей тихуанские полицейские и чиновники местного министерства безопасности в сочельник навещают подопечных в христианском приюте. Там находятся женщины и их дети, оказавшиеся в тяжелом положении — чаще всего это либо жертвы домашнего насилия, либо те, кому некуда идти. Таких в этом году в Тихуане набралось 50 человек.

Фото: SSPMC

Вам пакет

Польские полицейские из Козенице (один из них был в рождественском костюме святого Николая) нагрянули в детское отделение горбольницы и оставили там целый склад подарков для маленьких пациентов. Лично святой не смог обнять ребятишек из-за коронавируса. После необходимой обработки подарки им передал главврач.

Еще одно ноу-хау польских правоохранителей — «рождественский пакет». Офицеры люблинской полиции раздают наборы с вафлями, консервами, хлебом, конфетами, средствами гигиены тем, кто не всегда может позволить себе такие покупки: одиноким старикам и бродягам.

Фото: Policja Kozienice

Похожая акция проходит и в Палм-Спрингсе (США). В этом году офицеры обходили одиноких стариков и раздавали им красные пакеты с завтраками от мексиканского ресторана: буррито, апельсиновый сок и выпечка. Также внутри сумки можно было найти флисовое одеяло, дезинфектор, зубную пасту, мыло и другие предметы первой необходимости.

Мишка-полицейский

Венская полиция ежегодно открывает двери своего офиса для больных детей из «Детской деревни — SOS» (международная благотворительная организация), этой традиции уже шесть лет. Но на этот раз из-за пандемии посетить дом служителей закона оказалось невозможно. Поэтому к детям приехали сами полицейские, с подарками, на мотоциклах и с духовым оркестром. Главным героем праздника стал полицейский медвежонок Томми в белой фуражке с красным околышем. Томми несет службу в детской полиции, существующей в стране с 2000 года. Этот проект был придуман для детей от 5 до 12 лет, которые могут попробовать себя в роли защитников правопорядка и узнать, как самим не попасть в беду на улице.

Фото: LPD Wien

Американские полицейские из Синнаминсона (штат Нью-Джерси) разместили на своем портале видео с задержанием Гринча (того самого, который похитил однажды Рождество). Зеленого злодея, пытавшегося украсть подарки, сфотографировали для картотеки, а потом поместили в камеру, где он картинно жалел о том, что пытался испортить всем праздник. Ролик собрал много просмотров и даже транслировался по местному телевидению.

Неуместная шутка

Но не везде полиция проявляет здоровую инициативу в канун Рождества. Розыгрыши филиппинских правоохранителей из города Себу, попав в соцсети, вызвали оторопь по всему миру. Г руппа полицейских в военной форме разъезжала в Сочельник по общественным местам и подшучивала над людьми весьма своеобразным способом — сообщая, что они обвиняются в покушении на убийство или других тяжких преступлениях. В некоторых случая на жертв жестокого розыгрыша надевали наручники и конвоировали к автозаку, но около машины неожиданно начинала играть рождественская музыка. После этого пранкеры в форме пытались вручить пакеты с подарками, но брали их не все. Работница автозаправки, над которой таким образом подшутили, долго не могла прийти в себя, с ней случилась истерика.