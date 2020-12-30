Таксист в Москве списал со счета пьяного пассажира почти 100 тыс. рублей

В Москве водитель такси списал порядка 100 тыс. рублей при помощи телефона пассажира. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил РЕН ТВ.

29 декабря в полицию обратился 36-летний москвич и рассказал, что 27 декабря поймал такси, находясь в «состоянии легкого алкогольного опьянения». Точный адрес он не указал. Таксист попросил у пассажира телефон, чтобы воспользоваться навигатором, затем вернул телефон, у которого «села батарейка». Когда пассажир вышел из машины, то включил гаджет и обнаружил пропажу 97 тыс. рублей.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

28 декабря сообщалось, что пассажирка такси в Москве попыталась обмануть водителя, не желая платить за проезд, и даже ударила его бутылкой по голове.