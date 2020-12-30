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Женщина-«медработник» обокрала пенсионеров в Астраханской области

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В Астраханской области задержали 35-летнюю женщину, которая подозревается в серии краж. Она представлялась медработником, чтобы попасть в квартиры к пенсионерам.

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По данным правоохранительных органов, уроженка Брянской области пришла в дом к пожилой женщине и сообщила, что проводит обход домовладений для своевременного выявления случаев коронавируса. Пенсионерка впустила подозреваемую и ответила на вопросы о самочувствии, а также измерила артериальное давление. Когда незнакомка ушла, потерпевшая обнаружила, что из кармана пальто, висевшего в прихожей, пропало около 57 тыс. рублей. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Личность подозреваемой была установлена, ее задержали. на счету женщины как минимум еще одна кража. У пожилой женщины пропало 160 тыс. рублей.

По факту произошедшего проводится проверка. В полиции не исключают, что жертв «медработницы» может оказаться больше.

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