В центре Москве в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

Движение транспорта на ряде участков дорог в Москве будет ограничено из-за фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Москве в среду, 30 декабря.

«В целях безопасности дорожного движения при проведении фейерверочных показов запланировано введение ограничений движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети: с 23:30 до 00:15 в центральной части города — Большой Москворецкий мост, улица Варварка, улица Ильинка, улица Москворецкая, Москворецкая набережная, Раушская набережная, Кремлевская набережная, Софийская набережная», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 00:40 до 01:10 будет ограничено движение на западе Москвы — на улице Федосьино от улицы Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518. На юго-западе на улице Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, а также в Зеленоградском административном округе — Озерная аллея от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту.

Кроме этого, ограничат движение в Троицком и Новомосковском административных округах — на улице Физической от Калужского шоссе до Солнечной улицы, а так же на улице Центральной от дома 26 до Солнечной улицы.

Накануне жителям Москвы напомнили о запрете на запуск фейерверков на природных территориях. В столичном департаменте природопользования напомнили горожанам, что на особо охраняемых природных территориях запрещено использование фейерверков и пиротехники.

13 декабря о запрещенных для запуска фейерверков местах рассказали в МЧС. Запуск фейерверков и салютов запрещен с балконов и крыш домов, а также внутри зданий и выступающих частях фасадов. Помимо этого, фейерверки нельзя запускать вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов, вблизи линий высоковольтной электропередачи.