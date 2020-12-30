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Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию

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Первая партия российского препарата «Спутник V» для вакцинации граждан Сербии от коронавируса доставлена в Белград в среду, 30 декабря. Трансляцию ведет агентство «Танюг».

Прививка от сомнений: Европа начала вакцинацию против COVID-19
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Упаковки с вакциной привезли в институт вирусологии «Торлак». Предположительно, в Сербию было направлено 5 тыс. доз препарата.

В присутствии журналистов одну из упаковок вскрыли, и встречавшие груз медики продемонстрировали коробки с российской вакциной.

4 декабря в Сербию прибыло 20 доз «Спутника V», исследованием препарата занимались специалисты Агентства по лекарствам, чтобы выяснить, может ли Сербия его использовать.

20 декабря президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия рассматривает возможность совместного производства «Спутника V». Он отмечал, что данный вопрос обсуждался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, по словам Вучича, сербские специалисты высоко оценили качество российской вакцины.

Ранее в декабре Лавров сообщил, что Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество для борьбы с коронавирусом. Специалисты двух стран находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ в этом же месяце объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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