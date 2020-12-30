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Директор детсада в Казани уронила ребенка на пол

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец организовала проверку после того, как в казанском частном детском саду Sun School директор уронила мальчика на пол. Пострадавшего доставили в больницу.

«Предметом проверки станет вопрос соблюдения требований законодательства, в частности, порядка расследование и учета несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для принятия соответствующих мер​ реагирования», — сообщила Волынец Inkazan.ru.

Папа ребенка хотел разорвать договор с детсадом, но не смог это сделать, так как отказался подписать документ об отсутствии претензий. Прокуратура Казани проверяет этот инцидент.

Детский сад в Каменск-Уральском Свердловской области заплатит 50 тыс. рублей за то, что воспитательница случайно прижала четырехлетней девочке палец дверью. Травма была настолько серьезная, что часть пальца пришлось ампутировать. Решение было принято после прокурорской проверки по факту появления в октябре соответствующих сообщений в СМИ. Воспитательницу обвинили в том, что она не осуществила должный контроль за ребенком, что и привело к несчастному случаю.

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