Систему видеонаблюдения установили в сквере села Красный Яр в Приморье

Система видеонаблюдения появилась в сквере села Красный Яр в Пожарском районе Приморья. Работы выполнены по проекту активных местных жителей «Сельчанам — комфортный отдых».

Как рассказала глава поселения Галина Петрова, люди проявили инициативу, а значит, заинтересованы в комфортной окружающей среде. Чиновница поблагодарила их и пожелала успешных проектов, пишет РИА «Восток-Медиа».

По словам местных жителей, до установки камер в сквере фиксировались нарушения в сфере общественного порядка, после нововведения нарушения прекратились.

Ранее в Приморском крае провели опрос по вопросам благоустройства. Большинство респондентов выразило мнение, что в обновлении нуждаются придомовые территории.

В 2021 году планируются работы по 73 объектам в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».