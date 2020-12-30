За обман в количестве звезд гостиницы будут оштрафованы

Гостиницы начнут штрафовать за обман в количестве звезд, сообщает телеканал «Известия». Наказывать будут организации, у которых отсутствует категория. Раньше штраф могли получить отели более чем на 16 номеров, теперь отвественность распространяется на все категории гостиниц, хостелов, отелей, гостевых домов. Штраф — от 2,5 до 4% от выручки за предыдущий год. Новые требования вступают в силу с 1 января 2021 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.