Дело возбудили по факту гибели пассажира трактора в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Заларинского района. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 7 декабря молодой водитель трактора ЮМЗ-6 двигался с пассажиром из деревни Тарасовск в село Кумарейка. Он решил срезать путь и съехал к заливу Када Братского водохранилища. Лед не выдержал веса трактора и проломился. Транспорт затонул.

В результате происшествия погиб 20-летний пассажир трактора, пишет ИА IrkutskMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в декабре СК организовало проверку по факту аварии под Рязанью, где пострадали 17 человек. Автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший из Москвы в Волгоград, опрокинулся на 247-м км трассы Р-22 «Каспий» около 2:00 пятницы. В автобусе находились 26 человек.