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Дело обвиняемой в насилии к правоохранителям жены экс-мэра Томска направили в суд

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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жены отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна и направила дело в суд, сообщает 30 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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«Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Томска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело, возбужденное по ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

По данным следствия, в ноябре 2020 года жена Кляйна Галина ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра города Томска в рамках расследования уголовного дела.

Женщина сопротивлялась представителям властей и выбросила из окна подушку с банковскими картами на 1,3 млрд рублей.

Отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте.

Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна. Вину он не признал.

СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов, договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.

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