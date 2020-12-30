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МИД расширил список британских граждан, которым запрещен въезд в РФ

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Москва в качестве ответной меры расширяет список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ 30 декабря.

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Ранее в этот день в ведомство была вызвана посол Великобритании Дебора Броннерт, где ей вручили ноту об ответных мерах на неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с ограничениями в адрес россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Речь идет о мерах, принятых Лондоном в октябре.

«Российская сторона, основываясь на принципе взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности», — сообщили в российском МИДе.

Как отмечает ТАСС, Броннерт пробыла в российском ведомстве около 40 минут и отказалась от комментариев журналистам.

В октябре Лондон ввел санкции против шести россиян, среди мер — арест активов и запрет на въезд в Великобританию. Тогда же санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным ввел и Евросоюз.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, пассажира госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, родственникам разрешили забрать его на лечение в Германию.

В берлинской клинике Charite, куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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