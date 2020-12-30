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Волонтеры поздравили более 250 тыс. детей с Новым годом

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Более 250 тыс. детей поздравили волонтеры в рамках акции «Новый год — в каждый дом». Об этом в среду, 30 декабря, сообщили организаторы акции.

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«Более 250 тыс. детей порадовали добровольцы в образах Дедов Морозов и Снегурочек. Акция «Новый год — в каждый дом» охватила все регионы России. 130 тыс. человек стали зимними волшебниками в преддверии праздника. Они прошли обучение и смогли организовать праздники по всей стране», — отметили организаторы.

Добровольцы посещают детей, которые находятся в соцучреждениях или живут в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также с наступающим праздником поздравили ребят из стационаров и детей врачей, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Детям вручили сладкие подарки, средства были выделены из фонда акции «Мы вместе» и пожертвованы партнерами и неравнодушными гражданами. Россияне могут оставить подарки в 722 магазинах в 76 регионах страны.

По словам организаторов, волонтеры придумали творческие поздравления и подошли к мероприятиям с учетом санитарных требований, введенных для противодействия распространению COVID-19.

Также представители партии «Единая Россия» приняли участие в подготовке помещений ковидных госпиталей к Новому году, активисты передали врачам 50 тыс. наборов горячего питания.

Ранее в декабре стало известно, что более 4,6 млн человек в России получили помощь от участников акции взаимопомощи «Мы вместе» в период распространения коронавируса. Им доставляли продуктовые наборы, лекарства и другие необходимые вещи.

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