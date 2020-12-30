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Строительство дома для железнодорожников завершили в Тулуне

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На станции Тулун (Иркутская область) сдали в эксплуатацию новый дом для железнодорожников. Торжественная церемония состоялась в среду, 30 декабря.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги, дом рассчитан на 25 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. При этом в жилых помещениях уже выполнена отделка, есть необходимая мебель и техника. В подъездах установлены лифты.

Начальник ВСЖД Василий Фролов поздравил работников магистрали и напомнил о событиях прошлого года.

«Все мы помним события прошлого года, от паводка пострадали и железнодорожники. Компания не могла остаться в стороне, в короткие сроки были завершены строительные работы жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске, тем самым решив социальные вопросы сотрудников», — заявил Фролов.

В 2021 году для работников железной дороги планируется построить дома на станциях в Нижнеудинске и Северобайкальске.

28 декабря сообщалось о том, что в Тулуне началось заселение шести восьмиэтажных домов на 496 квартир, построенных по программе восстановления после паводков 2019 года.

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