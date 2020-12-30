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Коммунальные службы Липецка перешли на усиленный режим работы

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В новогодние праздники коммунальные службы в Липецке будут работать в усиленном режиме. В управляющих компаниях и на муниципальных предприятиях сформированы графики дежурств.

Усиленный режим продлится с 31 декабря по 10 января. В администрации Липецка уточнили, что в случае возникновения коммунальных проблем горожанам следует обращаться в свою управляющую компанию. Телефон компании можно найти на квитанциях по содержанию и ремонту жилья. Об этом сообщает GOROD48. Также можно звонить в единую дежурную диспетчерскую службу региона.

В случае снегопада на дороги выйдет до 100 спецмашин. При осадках дороги обработают противогололедными материалами. Специалисты уже проработали около 30 схем движения спецмашин, которые охватывают всю территорию Липецка.

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