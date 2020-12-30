Проезд на трамваях сделали бесплатным для школьников Ульяновска

В Ульяновске с 1 января 2021 года и вплоть до 1 июня включительно проезд на электротранспорте будет для учащихся школ бесплатным. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов. Речь идет о поездках на трамваях и троллейбусах.

Глава региона при этом напомнил, что при себе школьник должен иметь справку из учебного заведения. С водителями и кондукторами будет проведен дополнительный инструктаж, пишет ulpravda.ru.

На время осенних каникул на территории Ульяновска отменяли бесплатный проезд для школьников. Льготу ликвидировали в этот период для уменьшения распространения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что бесплатный проезд отменялся в трамваях и троллейбусах только на период каникул.