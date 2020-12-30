Омбудсмен рассказала о состоянии после выписки найденной в шкафу в Карпинске девочки

Девочка, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в городе Карпинске Свердловской области, в настоящий момент находится в доме ребенка в Екатеринбурге, куда ее выписали после больницы. Об этом 30 декабря сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Малышка из Карпинска, которую в октябре нашли в истощенном состоянии в шкафу, сейчас в доме ребенка в Екатеринбурге. <...> Со здоровьем у девочки все в порядке, и это прекрасная новость», — написала омбудсмен в Instagram.

Она отметила, что рядом с ребенком постоянно находится волонтер, а региональный омбудсмен остается на связи с руководством дома ребенка.

По словам Кузнецовой, люди переживают за судьбу ребенка, некоторые даже предлагают забрать ее в свои семьи. Однако, подчеркнула омбудсмен, пока продолжается следствие по уголовному делу, обвиняемой по нему проходит мать девочки, и вопрос о будущем ребенка остается открытым.

«Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается, вызывает только радость», — добавила Кузнецова.

Истощенную полугодовалую девочку нашли в одном из домов Карпинска. Стало известно, что с рождения ее прятала в шкафу собственная мать, там ее и обнаружили пришедшие в гости подруги женщины.

Они забрали девочку и сообщили в полицию.

По информации прокуратуры, девочка родилась в апреле, ее 38-летняя мать не оформляла свидетельство о рождении и полис на ребенка и скрывала девочку от знакомых.

Ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания доставили в больницу Екатеринбурга — тогда вес младенца составлял всего 3,1 кг.

14 декабря в пресс-службе больницы в Екатеринбурге, где лежала девочка, сообщили, что ее выписали с весом около 6 кг. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков заявил, что пока решения о передаче ребенка родственникам не принято.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

После обследования женщины в психиатрическом стационаре суд принял решение отпустить ее домой. В отношении женщины принята мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Она выразила желание увидеть дочь и сказала, что хочет общаться, но ей не разрешают.