Экстренное предупреждение объявили в Тамбовской области

На территории Тамбовской области объявили экстренное предупреждение. В регионе наблюдается гололед с мокрым снегом.

Центр гидрометеорологии оценил вероятность чрезвычайных происшествия на территории региона в 70–85%. В Тамбовской области наблюдаются гололед, туман, и возможно налипание мокрого снега. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В регионе возможны обрыв линий электропередач и связи, а также обрушение рекламных конструкций. На дорогах вырастет риск возникновения ДТП.

Ранее о сильных снегопадах предупредили жителей Псковской области. Согласно прогнозам, в январе месячная сумма осадков может превысить норму на 40%.