Стикерпак «Известий» участвует в голосовании за лучший кейс 2020 года в «Одноклассниках»

День Победы входит в топ-5 любимых праздников в «ОК», пользователи соцсети ежегодно активно поздравляют друг друга в течение нескольких дней до 9 Мая и после. Многие СМИ и другие партнеры традиционно готовят к празднику проекты.

Так, «Известия» разработали специальный стикерпак IZ.RU с лозунгами времен Великой Отечественной войны, которым мог воспользоваться каждый пользователь соцсети «Одноклассники». С помощью набора из 20 стикеров можно было поздравить своих друзей и родных с Днем Великой Победы. Основной темой стали известные фразы времен войны: «Мирного неба над головой», «Жди меня, и я вернусь», «Ни шагу назад», «Я горжусь», «Спасибо за Победу» и другие.

За трое суток 2 млн пользователей установили себе стикерпак и отправили друзьям и близким 5,2 млн раз в качестве поздравления в комментариях и личных сообщениях. Трогательные акварельные рисунки с фразами «Мирного неба над головой!», «Я горжусь!», «Жди меня, и я вернусь» стали очень популярными у пользователей соцсети. Среди всех стикерпаков, загружаемых СМИ в 2020 году, «Известия Победы» стали самым успешным по скорости установки и отправкам. В рамках спецпроектов МИЦ «Известия» к 75-летию Победы SMM-редакция холдинга разработала бесплатный набор стикеров «Известия Победы» для социальной сети «Одноклассники». Всего за три дня стикерпак «Известий» побил рекорд в «Одноклассниках» среди всех СМИ: по всей стране стикеры «Известия Победы» установили себе 4,7 млн человек.

Проект «Известия Победы» собрал не только рекордное количество установок пользователями, но и положительные отзывы и комментарии в Сети. Пользователи делились впечатлениями о стикерах, обменивались ими, поздравляли друг друга с праздником.

Проголосовать за проект «Известий» можно по ссылке: https://ok.ru/group/53579215077449/topic/152739861998409