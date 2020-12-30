Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Сербию
Мир
МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России
Политика
Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Общество
В Совфеде предложили приравнять осужденных к социально уязвимой категории
Мир
Главы РФ и Узбекистана заявили о стремлении укреплять союзнические отношения
Общество
Волонтеры поздравили более 250 тыс. детей с Новым годом
Общество
Подводный аппарат прибудет к месту крушения «Онеги» вечером 30 декабря
Общество
Путин подписал закон о запрете россиянам перевозить свыше 200 сигарет

Стикерпак «Известий» участвует в голосовании за лучший кейс 2020 года в «Одноклассниках»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

День Победы входит в топ-5 любимых праздников в «ОК», пользователи соцсети ежегодно активно поздравляют друг друга в течение нескольких дней до 9 Мая и после. Многие СМИ и другие партнеры традиционно готовят к празднику проекты.

Так, «Известия» разработали специальный стикерпак IZ.RU с лозунгами времен Великой Отечественной войны, которым мог воспользоваться каждый пользователь соцсети «Одноклассники». С помощью набора из 20 стикеров можно было поздравить своих друзей и родных с Днем Великой Победы. Основной темой стали известные фразы времен войны: «Мирного неба над головой», «Жди меня, и я вернусь», «Ни шагу назад», «Я горжусь», «Спасибо за Победу» и другие.

За трое суток 2 млн пользователей установили себе стикерпак и отправили друзьям и близким 5,2 млн раз в качестве поздравления в комментариях и личных сообщениях. Трогательные акварельные рисунки с фразами «Мирного неба над головой!», «Я горжусь!», «Жди меня, и я вернусь» стали очень популярными у пользователей соцсети. Среди всех стикерпаков, загружаемых СМИ в 2020 году, «Известия Победы» стали самым успешным по скорости установки и отправкам. В рамках спецпроектов МИЦ «Известия» к 75-летию Победы SMM-редакция холдинга разработала бесплатный набор стикеров «Известия Победы» для социальной сети «Одноклассники». Всего за три дня стикерпак «Известий» побил рекорд в «Одноклассниках» среди всех СМИ: по всей стране стикеры «Известия Победы» установили себе 4,7 млн человек.

Проект «Известия Победы» собрал не только рекордное количество установок пользователями, но и положительные отзывы и комментарии в Сети. Пользователи делились впечатлениями о стикерах, обменивались ими, поздравляли друг друга с праздником.

Проголосовать за проект «Известий» можно по ссылке: https://ok.ru/group/53579215077449/topic/152739861998409

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020