Инспекторы ДПС усилят охрану въездов в Красноярск на праздниках

Во время новогодних каникул инспекторы ДПС усилят дежурство на въездах в Красноярск. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, подобные меры направлены на пресечение и выявление пьяного вождения, а также нарушения правил перевозки детей. Родителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей за перевозку ребенка без специального кресла, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В ГИБДД также напомнили автомобилистам о том, что при заморозках на трассах необходимо уделять особое внимание скорости и дистанции, а также помнить об опасности обгона.

Ранее в декабре стало известно, что благодаря сообщениям участников дорожного движения сотрудники полиции смогли задержать более 20 тыс. нетрезвых водителей.

Всего сотрудники Госавтоинспекции в 2020 году выявили более 370 тыс. нетрезвых водителей, которых отстранили от управления транспортными средствами.

В ноябре сообщалось, что МВД России разработало законопроект, который не позволит водителям, пойманным за вождение в нетрезвом виде, быстро получить водительские права.