Калуга присоединилась к флешмобу «Автоелка»

Калуга поучаствовала в ставшем уже традиционном всероссийском флешмобе «Автоелка». 29 декабря на набережной Яченского водохранилища автомобилисты выстроили свои машины в форме новогодней елки. Видео акции появилось в Instagram.

Как пишет газета «Весть» в создании гигантской автоелки принимали участие порядка 50 машин. Чуть более недели назад подобную елку из машин соорудили в Обнинске.

28 декабря в Нижнем Новгороде водители устроили спонтанный хоровод вокруг автомобиля ДПС. Так они решили проститься с 2020 годом и отпраздновать наступающий Новый, 2021 год.