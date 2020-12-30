Милицейский мост отремонтируют в Астрахани к сентябрю 2021 года

К 1 сентября в Астрахани планируется завершить ремонт Милицейского моста. Власти называют реконструкцию мостов одной из сложнейших задач в регионе.

Всего в Астраханской области из 313 переправ 160 нуждаются в ремонте. Рабочие уже сдали мост в Ахтубинске, также работы ведутся на Милицейском мосту. Об этом пишет «Астрахань-24».

Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» держит на контроле губернатор Игорь Бабушкин. В 2020 году удалось увеличить финансирование работ до 2,3 млрд рублей. В проекте участвуют 33 основных и 11 дополнительных объектов. Отремонтировано 140 км дорог, семь аварийно-опасных участков и шесть мостов.

В 2021 году запланировано финансирование обновления общественного транспорта.