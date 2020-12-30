В Кремле не считают политическим уголовное дело против Навального

Различные ведомства докладывают президенту РФ Владимиру Путину о своей работе, но не сообщают о каждом уголовном деле в отношении блогера Алексея Навального. Об этом сообщил 30 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он не согласился с тезисом о политическом характере уголовных дел против Навального.

Представитель Кремля ответил на вопрос, получает ли Путин информацию «об активности разных ведомств вокруг Навального». Песков сказал, что о каждом возбужденном деле речи идти не может.

По его словам, ситуация с возбуждением нового уголовного дела в отношении Навального не вызывает никаких чувств у Путина. Главу государства беспокоят другие вопросы, в том числе стоящие перед ним и кабинетом министров задачи.

Накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении Навального о хищении пожертвований ряду его организаций. По данным следствия, фигурант, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с другими лицами, потратил более 356 млн рублей.

Как добавляет «Газета.ру», в тот же день Песков оценил возможное возвращение Навального в Россию и отреагировал на соответствующее данному вопросу заявление Федеральной службы исполнения наказаний.