Региональные соревнования по сноуборду прошли на Сахалине

В Южно-Сахалинске на горе Парковой прошли региональные соревнования по сноуборду, посвященные Всемирному дню сноуборда. Об этом 30 декабря сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу минспорта региона.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: флэт-фристайл и слалом-гигант. В них приняли участие 85 ребят 2008–2014 годов рождения.

В каждом виде программы юным спортсменам давалось по две попытки. Их общее время составляло итоговый результат.

Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

По словам судьи соревнований, эти состязания дали старт сезону сноуборда.